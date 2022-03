Borsa Mosca riapre del tutto: da oggi trading di tutte le 50 azioni dell'indice MOEX

Laura Naka Antonelli 28 marzo 2022 - 06:47

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale russa ha annunciato che, a partire dalla giornata di oggi, ripartirà il trading di tutte le 50 azioni quotate sull'indice azionario MOEX. La borsa di Mosca ha riaperto i battenti giovedì scorso, dopo essere rimasta chiusa per circa un mese a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.Il trading era stato consentito a partire da giovedì scorso solo a 33 delle 50 azioni scambiate sull'indice.La banca centrale aveva inoltre imposto alcune limitazioni per sventare eventuali e probabili ondate di sell off, imponendo il divieto di short selling sulle azioni scambiate.Il no alle vendite allo scoperto sarà esteso a questo punto anche alle azioni che torneranno a essere scambiate nella sessione odierna, che partirà alle 9.30 ora locale per proseguire fino alle ore 14.Nello stesso arco temporale avverrà il trading dei corporate bond e dei bond municipali.Nello stesso arco temporale avverrà il trading dei corporate bond e dei bond municipali.Il trading delle azioni straniere e dei bond avverrà in una finestra più lunga, tra le 9.30 e le 19 ora di Mosca.