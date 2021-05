Boom commodities: indice prezzi prodotti agricoli +72,3% ad aprile, balzo futures mais record da 1988

Laura Naka Antonelli 4 maggio 2021 - 13:22

MILANO (Finanza.com)

L'indice spot dei prezzi agricoli stilato da Bloomberg è volato ad aprile del 72,3% su base annua, "riportando il rialzo, su base annua, più forte in quasi un decennio. Da quando l'indice è stato creato nel 1991, ci sono stati solo altri due episodi che possono essere paragonati a questo". E' quanto ha detto Jim Reid di Deutsche Bank, presentando il trend del comparto.I più grandi rally hanno interessato lo zucchero (+18,1%), il grano (+20,1%) e il mais (+31,1%). In particolare, per i futures sul mais, il balzo è stato il più forte su base mensile dal giugno del 1988.Su base mensile, il trend del Bloomberg Agricolture Spot Index ad aprile è stato di una crescita pari a +13,4%, al ritmo più forte dal luglio del 2012.