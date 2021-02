Bitcoin senza freni, tocca nuovi record con effetto Tesla fin oltre $47.000

Laura Naka Antonelli 9 febbraio 2021 - 06:59

Bitcoin inarrestabile: dopo la notizia dell'investimento nella criptovaluta numero uno al mondo da parte di Tesla, i prezzi hanno inanellato nuovi record storici, superando anche la soglia psicologica di $47.000, e balzando fino al massimo assoluto di $47.513,57, prima di rallentare attorno a $47.053,09, in rialzo comunque del 20,6% nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri il colosso produttore di auto elettriche fondato da Elon Musk ha reso noto, tramite un file depositato presso la SEC, di avere acquistato il bitcoin per dotarsi di "una maggiore flessibilità, al fine di diversificare ulteriormente e massimizzare i rendimenti sui contanti". Tesla ha reso anche noto che accetterà il Bitcoin come mezzo di pagamento.