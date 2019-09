Attacco raffinerie saudite 'premia' l'oro: futures superano quota $1.510, il target a cui guardare

Laura Naka Antonelli 16 settembre 2019 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

L'avversione al rischio che si è scatenata sui mercati a seguito della notizia dell'attacco sferrato a due grandi raffinerie saudite di petrolio di proprietà di Saudi Aramco sostiene le quotazioni dell'oro. Gli investitori optano infatti, complice l'escalation delle tensioni geopolitiche, per i beni considerati più sicuri e, in questo caso, per il bene rifugio per eccellenza.Il contratto spot sull'oro è balzato fino a +1,2% a $1.506,87 l'oncia, dopo che aveva perso la scorsa settimana l'1,2% scontando la possibilità di un imminente accordo tra gli Usa e la Cina per porre fine alla guerra commerciale.I futures sull'oro superano quota 1.510, avanzando +1,1% fino a $1.516,10.Stando a quanto ha commentato l'analista di OANDA, Jeffrey Halley, gli attacchi alle raffinerie saudite di petrolio scateneranno una rotazione che farà uscire gli investitori dall'azionario per farli posizionare sugli asset rifugio .Con l'escalation delle tensioni in Medio Oriente e la speranza di nuovi stimoli da parte delle banche centrali più importanti al mondo, il prossimo target per l'oro, secondo halley, è a quota $1.530.