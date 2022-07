Wall Street: futures in calo, pagano attesa Fed, saga Twitter-Musk e nuove infezioni Covid nel mondo

Futures Usa in ribasso con Wall Street che, oltre a scontare l’attesa per il meeting del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, in calendario il prossimo 27 luglio, è condizionata anche dai fattori Twitter e Covid.

Alle 13.20 ora italiana, i futures sul Dow Jones scendono dello 0,35%, quelli sul Nasdaq arretrano dello 0,61%, quelli sullo S&P 500 scendono dello 0,44%.

Le aspettative dei mercati, soprattutto dopo la pubblicazione del report occupazionale di venerdì 8 luglio, che ha messo in evidenza una crescita di 372.000 nuovi posti di lavoro – decisamente superiore a quanto atteso -, sono di una stretta monetaria della Fed di Jerome Powell di 75 punti base, così come nell’ultima riunione del 15 giugno scorso, quando i tassi Usa sono stati portati al nuovo range compreso tra l’1,50% e l’1,75%.

Ad affossare il sentiment è di nuovo la paura della pandemia Covid-19 in Cina e anche nel mondo, per la veloce diffusione della nuova variante Omicron 5.

Forte è stato il calo della borsa di Hong Kong, con l’indice Hang Seng che è capitolato fin oltre il 3% nei minimi intraday (per poi chiudere in flessione del 2,77%), dopo la notizia relativa alla decisione di Macao, regione amministrativa speciale della Cina, di chiudere tutti i suoi casinò, più di 30, insieme ad altre attività commerciali non essenziali, per la prima volta dal 2020.

Gli esercizi e le attività saranno chiusi per una settimana. Lockdown nell’area, con la popolazione obbligata a stare a casa.

“E i problemi legati al Covid non sono solo un fenomeno cinese. I casi stanno salendo in tutto il mondo, sebbene il rischio di lockdown negli Stati Uniti e in Unione europea rimanga estremamente basso”, ha scritto in una nota Adam Crisafulli di Vital Knowledge.

La curva dei rendimenti dei Treasuries Usa nel tratto a 2-10 anni rimane invertita, con i rendimenti dei titoli di stato a due anni che viaggiano al di sopra di quelli a dieci anni: segnale, quello dell’inversione, che viene considerato spesso un fenomeno che indica l’arrivo di una recessione. Il tasso dei Treasuries a due anni oggi è in lieve calo attorno al 3,072%, superiore al 3,062% dei tassi decennali.

Tonfo di Twitter in premercato: il titolo crolla fino a -9%, dopo la notizia relativa alla decisione di Elon Musk, numero uno di Tesla, di ritirarsi dall’accordo per l’acquisizione del social network.

Le quotazioni della società di microblogging limitano ora le perdite, cedendo in premercato a Wall Street il 5%.

In premercato a Wall Street riflettori anche su Tesla, appena al di sopra della parità. Il deal è quello firmato dalle controparti del mese di aprile, che impegna Musk ad acquisire Twitter per un valore di $44 miliardi.