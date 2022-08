Wall Street: ansia su Usa-Cina con visita Pelosi a Taiwan. Futures giù, Nasdaq -1%

Futures Usa negativi, così come le altre borse, con l’angoscia delle tensioni geopolitiche tra la Cina di Xi Jinping e gli Stati Uniti di Joe Biden, a causa della visita sempre più probabile della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi a Taiwan: non solo guerra tra Russia e Ucraina, nel mondo (ri)esplode la paura anche per le tensioni geopolitiche che hanno sempre caratterizzato le relazioni tra Washington e Pechino.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha reiterato quanto detto nella giornata di lunedì, ovvero che “ci saranno gravi conseguenze se (Pelosi) insisterà” nell’intenzione di far visita a Taiwan. Dal canto suo il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha lanciato un monito. La “Cina non usi la visita come un pretesto per un’escalation”.

Diversi i media cinesi, secondo cui Pelosi visiterà Taiwan nella giornata di oggi, pernottando a Taipei.

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha commentato che “abbiamo avuto molte divergenze riguardo a Taiwan, ma negli ultimi 40 anni e più siamo riusciti a gestirle, agendo in modo da preservare la pace e la stabilità, e permettendo alla gente di Taiwan di prosperare. Sarebbe importante, nell’ambito della nostra responsabilità condivisa, continuare a gestire questa situazione in modo saggio, in modo da non creare la prospettiva di un conflitto”.

Intanto Shi Yinhong, professore di relazioni internazionali presso la Renmin University di Pechino, ha commentato che una eventuale visita di Pelosi a Taiwan scatenerebbe le contromisure di Pechino tra le più decise degli ultimi anni, senza scatenare tuttavia alcun conflitto rilevante.

Alle 13 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones scendono di 217 punti, i futures sullo S&P 500 arretrano dello 0,81%, quelli sul Nasdaq perdono -1%.