Apple: JP Morgan conferma fiducia e rating ‘overweight’. Il target price sul titolo per dicembre

Samik Chatterjee, analista di J.P. Morgan Securities, ha annunciato di aver confermato il rating “overweight” sul titolo Apple, aggiungendo di non essere preoccupato riguardo alle prospettive del colosso degli iPhone.

L’analista senior della divisione di attrezzature per networking e IT Hardware di JP Morgan ha un target price sul titolo Apple di 200 dollari per il mese di dicembre, in crescita di 46 dollari rispetto al valore a cui il titolo ha chiuso la sessione di ieri.

Le quotazioni di Apple sono scivolate di quasi il 22% nel secondo trimestre del 2022, soffrendo il ribasso più forte dal quarto trimestre del 2018, ai tempi del forte sell off che si era abbattuto sull’azionario in generale, e a fronte di un outlook che non aveva convinto il mercato.