Accordo Twitter-Musk a rischio: titolo TWTR perde a Wall Street il 4%, giù anche Tesla

Titolo Twitter in ribasso dopo le indiscrezioni riportate dal Washington Post, secondo cui l’accordo di vendita a Elon Musk, fondatore e numero uno di Tesla, sarebbe a rischio. Il deal era stato dato già in forse, dopo le critiche e pressioni da parte di Musk per avere il numero esatto degli account fake e delle spam del social network.

Nelle ultime ore il Post, citando una fonte vicina al dossier, ha riferito che il team di Musk avrebbe interrotto i negoziati con eventuali finanziatori per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di Twitter, stabilito in base all’intesa raggiunta tra le controparti a 44 miliardi di dollari.

La fonte ha riferito che il team di Musk è arrivato alla conclusione che i numeri sugli account spam di Twitter non possono essere verificati, e ha aggiunto a questo punto di essere pronto a ‘cambiare direzione’.