'Market mover' David Tepper parla di azioni, Treasuries e Amazon: sentiment migliora a Wall Street. Tesla in rialzo

Laura Naka Antonelli 8 marzo 2021 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Virata in territorio positivo per i futures sullo S&P 500 e sul Dow Jones, che accolgono con favore le dichiarazioni di David Tepper, fondatore dell'hedge fund Appaloosa Management, i cui commenti sono noti per essere market movers. (Tepper è proprietario anche dei Carolina Panthers della National Football League).Tepper ha detto che è molto difficile essere ribassisti su Wall Street, in questo momento, aggiungendo di ritenere che il sell off che ha attaccato i Treasuries facendo impennare i tassi sia probabilmente finito.Lo scorso venerdì i tassi sui Treasuries decennali sono balzati fino all'1,62% dopo aver iniziato l'anno al di sotto della soglia dell'1%. Stamattina i rendimenti sono tornati a superare l'1,60%, salendo fino all'1,613%, dopo la notizia relativa al passaggio da parte del Senato americano del piano di stimoli e aiuti economici del valore di $1,9 trilioni promosso dal presidente Usa Joe Biden. Ma Tepper non sembra affatto sposare la linea dei mercati, dominata da settimane dal reflation trade. "Credo che i tassi abbiano fatto la maggior parte di ciò che dovevano fare e che nell'arco dei prossimi mesi saranno più stabili, fattore che rende più sicuro, al momento, posizionarsi sull'azionario", ha detto Tepper, intervenendo alla trasmissione "Squawk Box" della Cnbc. Il gestore degli hedge fund ha precisato anche che alcune azioni simbolo dei mercati come Amazon stanno iniziando ad apparire attraenti, dopo il recente dietrofront. Da segnalare che le quotazioni del gigante dell'e-commerce sono scese del 9,7% nel corso dell'ultimo mese, mentre Apple ha ceduto oltre -11%. Al momento i futures sul Dow Jones salgono dello 0,45% a 31,694 punti, mentre quelli sullo S&P 500 sono piatti. Rimangono però sotto pressione i futures sul Nasdaq, che tuttavia smorzano le perdite scendendo ora dello 0,46%. Tesla ora è positiva con un progresso dello 0,81%.