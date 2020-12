Wish: prezzo azioni fissato a 24 dollari, market cap vola a oltre 14 mld di dollari

Alessandra Caparello 16 dicembre 2020 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

ContextLogic Inc., la società madre della piattaforma di e-commerce Wish, ha quotato le azioni per l’IPO in programma oggi, a 24 dollari, il top della gamma proposta.Wish prevede di vendere 46 milioni di azioni a quel prezzo per raccogliere almeno 1,1 miliardi di dollari a una capitalizzazione di mercato di oltre 14 miliardi di dollari. La cinese Wish si unisce a una lunga lista di società che quest'anno hanno raccolto almeno un miliardo di dollari, tra cui Airbnb e DoorDash la scorsa settimana. Con 100 milioni di utenti attivi mensili in più di 100 paesi, Wish afferma di essere l'applicazione per lo shopping più scaricata, e mira a portare ai suoi utenti un'ampia selezione di prodotti a prezzi accessibili.