Wall Street vira in positivo, focus resta su questione commerciale

Daniela La Cava 13 dicembre 2019 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio in calo, Wall Street vira in territorio positivo. A dettare i ritmi è sempre la questione commerciale tra Stati Uniti e Cina, e gli sviluppi sulle trattative. Secondo quanto riporta "MarketWatch", i listini Usa si muovono ora in rialzo dopo le indicazioni arrivate dalla Cina che ha confermato "i grandi progressi" nei negoziati commerciali. A New York, l'indice S&P 500 sale dello 0,18% e il Dow Jones avanza dello 0,45%, mentre il Nasdaq si muove in rialzo dello 0,56%.Sempre oggi sul fronte commerciale è arrivato un nuovo tweet di Donald Trump che scrive: “La storia riportata dal Wall Street Journal sull'accordo commerciale con la Cina è completamente sbagliata, in particolare la loro dichiarazione sulle tariffe. Notizie false". Non sono stati forniti altri dettagli sulla questione.