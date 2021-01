Wall Street verso una partenza contrastata, titoli tech giù nel pre-market

Valeria Panigada 6 gennaio 2021 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire la seduta di oggi in ordine sparso, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono contrastati. A circa tre ore ore dal suono della campanella, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,11%, mentre quello sull'S&P500 scivola dello 0,51% e il future sul Nasdaq cede oltre il 2%.I mercati guardano alle elezioni senatoriali in Georgia, che determinerà l'equilibrio politico nel Congresso degli Stati Uniti. I Democratici hanno vinto il primo seggio in gioco per il Senato Usa e sono avvantaggiati per il secondo, così da prendere il controllo di fatto della camera alta del Congresso americano, facilitando l'attuazione dei piani del futuro presidente Joe Biden. Secondo i risultati preliminari, il candidato democratico Raphael Warnock ha vinto contro il rappresentante repubblicano Kelly Loeffler, mentre l'altro democratico, Jon Ossoff, starebbe registrando un lieve vantaggio sul repubblicano David Perdue. I risultati definitivi saranno noti in giornata.A pesare però sul comparto tecnologico è il timore che Biden possa eliminare i tagli fiscali introdotti dall'amministrazione Trump e attuare una regolamentazione più severa, in particolare nei confronti dei giganti americani della tecnologia. E così nel pre-market Apple, Alhabet, Twitter e e Amazon cedono oltre il 2% e Facebook segna addirittura una flessione del 3%.Dal fronte macro giungeranno alcune indicazioni. In particolare, il sondaggio Adp sull'occupazione, gli ordini industriali e i dati sulle scorte di greggio. In serata, infine, verranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Fed.