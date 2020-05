Wall Street verso un avvio positivo, nonostante tensioni Usa-Cina. Stasera il Beige Book

Valeria Panigada 27 maggio 2020 - 13:47

MILANO (Finanza.com)

Continua il clima di ottimismo sui mercati. Wall Street si prepara ad aprire in deciso rialzo, proseguendo i guadagni di ieri. A circa due ore dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo: il contratto sul Dow Jones sale dell'1,1,5%, quello sull'S&P500 avanza dell'1,22% e il future sul Nasdaq segna un +0,74%. I mercati guardano con speranza alla ripresa post lockdown e ai piani di stimoli giunti dal Giappone e dall'Europa. Scivolano così sullo sfondo le tensioni tra Stati Uniti e Cina. Secondo alcune indiscrezioni Bloomberg, gli Usa sarebbero pronti a imporre sanzioni su funzionari e imprenditori cinesi in risposta alle ingerenze del governo su Hong Kong.Ma non solo Cina. Il presidente americano Donald Trump apre uno scontro anche con Twitter, accusandola di interferire nelle elezioni presidenziali del 2020. In un tweet Trump ha scritto: "Twitter sta interferendo. Sta affermando che la mia dichiarazione sul voto per posta (Mail-In Ballots), voto che porterà a corruzioni e frodi massicce, non è corretta, in base al fact-checking di Fake News CNN e del Washington Post di Amazon. Twitter sopprime del tutto il diritto di parola e io, come Presidente, non permetterò che ciò accada!". Attenzione dunque al titolo Twitter in Borsa. Tra gli appuntamenti della giornata, si segnala quello con la Fed che in serata pubblicherà il Beige Book.