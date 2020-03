Wall Street verso un avvio poco mosso dopo rally inizio settimana

Valeria Panigada 31 marzo 2020 - 13:44

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad aprire poco mossa, dopo i guadagni di inizio ottava. A poco meno di due ore dalla partenza i future sugli indici statunitensi si muovono in ordine sparso intorno alla paritào: il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,30%, quello sull'S&P500 segna un -0,34% e il future sul Nasdaq è piatto con un +0,02%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in forte rialzo dopo che Abbott Laboratories (6,4% in borsa) ha annunciato un test sul virus da farsi in 5 minuti e J&J (8%) inizierà a testare un vaccino su pazienti entro settembre. Sul mercato rimane l'incertezza legata all'evoluzione del coronavirus facendo prevalere tra gli operatori ancora un atteggiamento di cautela. Importante a questo riguardo sarà seguire il dato sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, per capire la portata dell'impatto del virus sul sentiment. Intanto uesta mattina è giunto un segnale positivo dai Pmi cinesi relativi alle grandi aziende statali che, sia nel settore manifatturiero sia in quello servizi, sono tornati a marzo sopra la soglia 50. Il dato, stando al commento dell’Istituto nazionale di statistica che lo redige, è legato prevalentemente ad un effetto confronto con febbraio e dovuto alla ripartenza di gran parte delle aziende del paese, tuttavia non ancora sui livelli pre-epidemia.