Wall Street verso un avvio misto, attenzione a Moderna che scatta nel pre-market con un +14%

30 novembre 2020

Wall Street verso un avvio contrastato, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono misti intorno alla parità, dopo il weekend del Black Friday. A circa un'ora dalla partenza, il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,45%, quello sull'S&P500 cede lo 0,23%, mentre il future sul Nasdaq sale dello 0,27%. Nonostante un avvio all'insegna della cautela, il mese di novembre si chiuderà con una performance poderosa: gli indici statunitensi hanno aggiornato nuovi massimi storici e il Dow Jones riporterebbe il più forte aumento mensile dal gennaio 1987, secondo Dow Jones Market Data.A incoraggiare gli scambi in questo mese storico sono state le notizie riguardanti il vaccino contro il coronavirus, che anche oggi rimarranno al centro dell'attenzione. Moderna infatti ha rilasciato i dati finali del suo studio in fase avanzata, rilevando una efficacia del suo vaccino pari al 94,1%. Confortata da questi risultati la società biotech avanzerà oggi la domanda di approvazione per il commercio negli Stati Uniti e in Europa. Intanto nel pre-market di Wall Street il titolo Moderna avanza di quasi il 14%.Un esito ritardato ma decisivo alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre, che hanno visto il democratico Joe Biden sconfiggere il presidente Donald Trump, è stato un ulteriore sollievo per gli investitori che avevano temuto un esito confuso che potesse contribuire all'incertezza politica.Tuttavia, il rally di novembre potrebbe rallentare nelle settimane a venire con alcune prese di beneficio. Non solo. Gli investitori guarderanno con più attenzione all'evoluzione della pandemia. Una possibile accelerazione dei contagi da Covid-19 potrebbe infatti emergere negli Stati Uniti, sulla scia della festa del Ringraziamento della scorsa settimana, e incombere sui mercati.