Wall Street verso un avvio in moderato rialzo, colloquio Usa-Cina rimandato

Valeria Panigada 17 agosto 2020 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad aprire la seduta odierna poco sopra la parità, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in moderato rialzo. A circa un'ora dal suono della campanella alla Borsa di New York, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,24%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,35% e il future sul Nasdaq segna un +0,69%.Diversi i temi da seguire. In primis le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo che l'attesa videoconferenza bilaterale per valutarel’implementazione dell’accordo commerciale di fase 1 è stata cancellata, senza indicazioni sulla tempistica futura. Intanto il presidente Donald Trump ha ordinato alla società che gestisce l’app Tik Tok (ByteDance) di vendere tutti gli asset americani entro 90 giorni, causa motivi di sicurezza nazionale. Inoltre, finora non è stata rinnovata dal Dipartimento del Commercio la licenza temporanea che consentiva alle società Usa di esportare tecnologia a Huawei, pertanto il divieto è entrato in vigore (in precedenza è stata estesa per più volte). Nel fine settimana, infine,Trump ha dichiarato di avere nel mirino altre società tecnologiche cinesi (il gigante Alibaba potrebbe essere il prossimo target) e ha criticato la Cina per come è stata gestita la vicenda legata al virus.Sul fronte politico interno, nel frattempo la Camera Usa riaprirà i battenti prima del previsto questa settimana, per lavorare su una legislazione urgente per rafforzare il servizio postale in vista delle elezioni di novembre, poiché recentemente le poste hanno avvertito che in 46 stati potrebbero non essere in grado di consegnare i voti in tempo utile. Rimane invece in una fase di stallo la trattativa in corso al Congresso per il nuovo piano di stimolo.L'attenzione è poi rivolta all'evoluzione della pandemia, con il numero crescente di nuovi casi, di fronte ai quali sono scattate alcune misure di contenimento sui viaggi in Europa. Intanto la casa farmaceutica statunitense Novavax ha annunciato l’inizio di uno studio intermedio del suo vaccino sperimentale contro Covid-19 in Sud Africa. Il titolo nel pre-market di Wall Street segna un balzo di oltre il 2%.