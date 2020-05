Wall Street verso partenza in calo su nuove tensioni Usa-Cina, attenzione ai dati macro

Redazione Finanza 21 maggio 2020 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Si prevede una partenza negativa per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sotto la parità. A circa due ore e mezza dall'avvio il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,60%, quello sul Nasdaq segna una flessione dello 0,56% e il future sull'S&P500 cede lo 0,61%. A pesare sugli scambi l'acuirsi delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, dopo che il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge che potrebbe impedire a diverse società cinesi di quotarsi a Wall Street o di raccogliere fondi presso gli investitori americani, senza aderire ad alcuni principi standard che regolamentano il mercato Usa.Intanto dai verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, pubblicati ieri sera, è emersa la profonda preoccupazione di Jerome Powell & colleghi non solo per le condizioni attuali dell'economia americana, ma anche per quelle future. Importante vedere il riscontro economico che oggi arriverà con l'indice Pmi manifatturiero e servizi relativo al mese di maggio. In uscita anche i consueti dati settimanali sui sussidi alla disoccupazione.Tra i titoli, ieri Facebook ha fatto registrate nuovi massimi storici (sopra i 230 dollari) in seguito al piano, presentato dall’mministratore delegato Zuckerberg, di sviluppo delle vendite online su Facebook e Instagram.