Wall Street verso chiusura settimana positiva: futures virano in positivo, ma occhio al tonfo di Gap

27 maggio 2022 - 13:19

Futures Usa virano in territorio positivo, con Wall Street che si appresta, per la prima volta in diverse settimane, a concludere la settimana in territorio positivo: il Dow Jones è orientato a incassare un guadagno del 4,4%, lo S&P 500 del 4% e il Nasdaq Composite del 3,4%.Tra i titoli Gap crolla di quasi il 20% dopo aver rivisto al ribasso la guidance sugli utili.lle 13.14 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,12%, quelli sul Nasdaq avanzano dello 0,53%, quelli sullo S&P 500 crescono dello 0,31%.Gli indici azionari Usa rimangono ben lontani dai loro massimi, con il Nasdaq Composite saldamente in mercato orso e lo S&P 500 che è scivolato lievemente anch'esso nel bear market, anche se per poco tempo, la settimana scorsa.Il Nasdaq è ora in calo del 27,6% dal suo record precedente, mentre lo S&P 500 e il Dow Jones sono rispettivamente lontani dai massimi storici del 15,8% e dell'11,7%.Il mercato attende il dato relativo alle spese per consumi e redditi personali, da cui emergerà il dato sull'inflazione core preferito dalla Fed, ovvero la componente core del PCE.