Wall Street verso avvio positivo su allentamento tensioni Usa-Cina

Valeria Panigada 19 giugno 2020 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in rialzo, anticipando una partenza in territorio positivo per Wall Street, dopo la debolezza di ieri sui timori per i contagi, ancora in risalita in alcuni Stati. A circa due ore e mezza dal suono della campanella a New York, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,90%, quello sull'S&P500 avanza dello 0,80% e il future sul Nasdaq segna un +0,77%. A sostenere gli acquisti oggi sono le indiscrezioni relative alle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Pechino starebbe valutando di intensificare le quote di importazione di alcuni prodotti agricoli americani, come soia e mais, in linea con l'accordo commerciale di Fase 1 raggiunto tra le due potenze economiche nel corso della guerra commerciale. L'acquisto di questi prodotti da parte di Pechino era infatti stato ritardato a causa della pandemia e l'accelerazione arriverebbe dopo i colloqui di questa settimana avvenuti alle Hawaii tra il Segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e il principale funzionario della politica estera cinese.