Wall Street verso avvio positivo, si apre la settimana della Fed

8 giugno 2020

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo, suggerendo una partenza in rialzo per Wall Street, che andrebbe così a proseguire i guadagni della scorsa ottava. A circa due ore e mezza dall'avvio, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,48%, quello sull'S&P500 avanza dello 0,33% mentre il future sul Nasdaq è poco mosso con un +0,03%, dopo che venerdì scorso l'indice tecnologico ha chiuso su nuovi massimi. A sostenere gli scambi è un nuovo possibile pacchetto di aiuti Oltreoceano. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato espressamente la volontà di chiedere al Congresso ulteriori stimoli, in arrivo verosomilmente a luglio, con focus in primis sulle aziende più colpite dal coronavirus (intrattenimento, cinema, ecc.). Sullo sfondo la guerra commerciale, con Trump che è tornato a minacciare dazi all'Europa (e Cina). Tra gli appuntamenti della settimana, l’attenzione degli operatori sarà orientata soprattutto alla giornata di mercoledì, quando la Fed rilascerà le nuove stime di crescita e inflazione e i nuovi Dot Plot. Il timore è che la banca centrale americana riduca il suo sostegno dopo i sorprendenti dati sul mercato del lavoro usciti venerdì.