Wall Street verso avvio positivo: futures Usa in rialzo dopo conti di Home Depot e Walmart

Valeria Panigada 18 agosto 2020 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Wall Street è attesa in rialzo, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono sopra la parità. A circa due ore dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dello 0,42%, quello sull'S&P500 segna un +0,24% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,40%. A sostenere l'appetito al rischio sono i risultati trimestrali migliori delle attese diffusi da Home Depot e Walmart. Scivolano così in secondo piano i timori per l'aumento dei contagi di coronavirus e per le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Cina. Dal fronte macro in arrivo oggi i dati sul mercato immobiliare, con i permessi edilizi e l’apertura dei nuovi cantieri, dopo che ieri ha sorprendentemente battuto le stime degli analisti il dato sulla fiducia dei costruttori, salito al massimo dal 1998. Tra i titoli di Wall Street, da monitorare (oltre a Home Depote Walmart) Tesla che si prepara ad avviare gli scambi in territorio record con il titolo che nel pre-market avanza di oltre il 2%.