Wall Street verso avvio positivo, fiducia per la ripresa sgonfia timori per i contagi

Valeria Panigada 17 giugno 2020 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad aprire in territorio positivo, proseguendo i recenti guadagni. Lo suggeriscono i futures sugli indici statunitensi che si muovono sopra la parità: a circa due ore dalla partenza il contratto sul Dow Jones segna un +0,56%, quello sull'S&P500 sale dello 0,48% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,55%. L’annuncio dell’avvio dell’acquisto di corporate bond da parte delle Fed, i rumor di nuovo piano di investimento per le infrastrutture Usa e i dati macro ben oltre le attese sostengono gli scambi e fanno ignorare l’accelerazione dei contagi in diversi paesi del mondo.In Cina, il fenomeno ha portato alla cancellazione di 1.200 voli da e per Pechino ed alla chiusura delle scuole, mentre negli Usa si è registrato un aumento del ritmo di contagio in particolare in Texas e Florida. A questo si aggiungono nuove tensioni geopolitiche come quelle tra India e Cina e le tensioni tra le due Coree.Tuttavia, i positivi dati macro di ieri hanno infuso speranze per la ripresa. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno battuto ampiamente le stime risultando in crescita del 17,7% rispetto al mese prima, dopo il -14,7% di aprile. Oggi sono previsti alcuni dati sul mercato immobiliare con i permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative a maggio.In agenda anche l'audizione del numero uno della Federal Reserve Jerome Powell alla Camera dopo che ieri è intervenuto al Senato. Nel suo discorso Powell ha fatto notare che "gran parte dell'incertezza economica deriva dall'incertezza sul percorso della malattia e sugli effetti delle misure per contenerla".