Wall Street verso avvio positivo, attenzione a Netflix

Valeria Panigada 22 aprile 2020 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad aprire in territorio positivo, cercando di rialzare la testa dopo il calo di ieri in scia alla caduta del petrolio, che rimane ancora sotto pressione. A circa due ore dalla partenza, il future sul Dow Jones sale di oltre l'1%, quello sull'S&P500 guadagna l'1,3% e il contratto sul Nasdaq segna un +1,1%. Alla luce della discesa delle quotazioni del greggio, i ministri dell’Opec+ hanno tenuto una conference call straordinaria per discutere di eventuali contromisure, senza tuttavia giungere ad una decisione. In Texas, la commissione che legifera sullo shale oil ha rinviato la propria decisione su un eventuale taglio della produzione, pur rimanendo disponibile a ridurla del 20%, un taglio che sarebbe condizionato a misure analoghe degli altri paesi produttori. Oggi è previsto il dato sulle scorte settimanali di greggio negli Usa.Intanto, il Senato Usa ha approvato un’altra tranche a sostegno delle small business per un ammontare complessivo di 484 miliardi di dollari (oltre il 60% dedicato a misure di sostegno per il lavoratori). A livello societario, prosegue la stagione delle trimestrali. Oggi sono attesi i conti di Delta Airlines e AT&T. Da monitorare anche Netflix, che ieri sera a mercato chiuso ha alzato il velo sui risultati, i migliori di sempre, aggiungendo un record di 15,8 milioni di abbonati grazie all’effetto lockdown, circa il doppio rispetto alle attese degli analisti. La società ha però avvertito che tale crescita non è sostenibile nei prossimi trimestri.