Wall Street verso avvio incerto dopo rally, futures Usa intorno alla parità

9 aprile 2020 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in ordine sparso intorno alla parità, suggerendo un avvio di seduta incerto per Wall Street dopo il rally di ieri che l'ha portata sui massimi da un mese. A circa due ore e mezza dalla partenza il contratto sul Dow Jones è piatto con un +0,02%, quello sull'S&P500 scivola dello 0,21% e il future sul Nasdaq perde lo 0,30%. L'attenzione degli investitori è divisa tra il nuovo vertice dell'Eurogruppo, dopo la mancata intesa dei giorni scorsi, e la riunione dell'Opec+. A questo riguardo, la Russia sembrerebbe disponibile ad una riduzione del 15%, in cambio di un impegno altrettanto concreto da parte degli Stati Uniti. A movimentare la giornata anche alcune importanti indicazioni macro, che fotografano l'impatto del coronavirus sull'economia Usa. Attenzione soprattutto ai nuovi sussidi di disoccupazione, che dovrebbero rimanere su livelli mai visti prima, e la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan.