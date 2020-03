Wall Street verso avvio in rialzo sostenuta da interventi banche centrali e governi

Valeria Panigada 20 marzo 2020 - 13:45

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara a un avvio in deciso rialzo, con i futures sugli indici statunietnsi che mostrano sostenuti guadagni. A circa un'ora dlala partenza il contratto sul Dow Jones sale del 2,24%, quello sull'S&P400 avanza dell'1,94% e il future sul Nasdaq segna un +3,45%. I mercati trovano finalmente sostegno dagli interventi messi a punto da banche centralie governi per contrastare gli effetti del coronavirus sull'economia. Ieri, dopo la Bce, è stato di nuovo il turno della BoE, che ha abbassato i tassi e aumentato di 200 miliardi di sterline il QE portandolo 645 miliardi. E sempre in Gran Bretagna il governo si appresta ad approvare un pacchetto di sostegno "senza precedenti". Dall’altra parte dell’oceano, la Casa Bianca starebbe studiando misure a supporto delle aziende (tra cui acquisto di quota azionarie da parte del governo) e dei settori in difficoltà come quello energetico. A questo riguardo, il governo Usa ha annunciato l’aumento degli acquisti di greggio per le riserve strategiche per supportare l’industria dello shale oil.