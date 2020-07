Wall Street verso avvio in rialzo, si guarda ad accordo Ue e trimestrali Usa

Valeria Panigada 21 luglio 2020 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta positivo per Wall Street, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in rialzo. A circa due ore dal suono della campanella, il contratto sul Dow Jones segna un +0,60%, quello sull'S&P500 sale dello 0,65% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,70%. la Borsa di New York è reduce da una seduta positiva con il Nasdaq che ha messo a segno un rally (+2,5%), chiudendo la sua migliore giornata da fine aprile con la spinta di Amazon e Zoom.Gli scambi sono sostenuti dalla notizia dell'accordo Ue sul piano di rilancio per l'economia da 750 miliardi di euro, raggiunto dopo una lunga trattativa. Gli investitori guardano anche al fronte societario, movimentato da diverse trimestrali. In particolare, da monitorare IBM che ieri sera a mercato chiuso ha annunciato di aver archiviato il secondo trimestre con utili in calo del 31% a 2,18 dollari per azione, ma sopra le attese degli analisti ferme a 2,07 dollari. I ricavi sono scesi del 5% a 18,12 miliardi di dollari, battendo anche in questo caso il consenso di mercato pari a 17,72 miliardi.Attenzione anche a Coca-Cola che ha riportato un utile per azione di 42 centesimi, sopra i 40 centesimi previsti dal mercato (consensus FactSet). I ricavi sono scesi del 28% a 7,15 miliardi di dollari, di poco sotto le aspettative pari a 7,21 miliardi. In uscita oggi anche i conti di Lockheed Martin, United Airlines e Texas Instruments.