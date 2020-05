Wall Street verso avvio in rialzo, prevale l'ottimismo sui segnali di ripartenza

Valeria Panigada 5 maggio 2020 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe avviare gli scambi di oggi in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio ottava. A poco più di un'ora dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono sopra la parità: il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P500 salgono di circa 1 punto percentuale, mentre il future sul Nasdaq segna un +1,4%. A rasserenare gli umori è la notizia della riapertura parziale dell’attività economica in California, lo stato più popoloso, questo venerdì e del numero di nuovi contagi negli Usa al minimo da marzo. Il clima più positivo è favorito anche dal recupero delle quotazioni petrolifere, innescato dalle aspettative che il momento peggiore dell’eccesso di surplus sia passato. Dal fronte macro si attende l'aggiornamento sulla bilancia commerciale a marzo, ma ancora più importante sarà l'indice Pmi manifatturiero e servizi e l'Ism non manifatturiero relativi ad aprile.