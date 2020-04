Wall Street verso avvio in leggero rialzo, focus su dati macro e trimestrali societarie

Valeria Panigada 24 aprile 2020 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad aprire in territorio positivo, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono poco sopra la parità. A circa due ore e mezza dalla partenza il contratto sul Dow Jones segna un progresso dello 0,40%, quello sull'S&P500 sale dello 0,505 e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,25%. Ieri la Borsa di New York, dopo buon andamento iniziale, ha chiuso mista a causa della notizia del possibile flop del farmaco anti-coronavirus di Gilead Sciences (quest’ultima ha perso il 4,3%). Secondo il Financial Times, il farmaco antivirale Remdesivir non avrebbe portato alcun miglioramento sui pazienti trattati. Sul fronte politico, ieri il governo americano ha approvato nuovi aiuti per le piccole e medie imprese e gli ospedali per 480 miliardi di dollari, dopo il mega piano di rilancio da 2.200 miliardi approvato a fine marzo. Oggi l'attenzione sarà rivolta ai dati macro in arrivo, tra cui spiccano gli ordini di beni durevoli e la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan. A livello societario, Verizon e American Express diffonderanno i conti trimestrali.