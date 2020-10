Wall Street verso avvio in calo, i colossi tech alimentano la paura Covid

Valeria Panigada 30 ottobre 2020 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad avviare l'ultima seduta della settimana e del mese di ottobre in territorio negativo, tornando a scendere dopo la pausa positiva di ieri. I futures sugli indici statunitensi si muovono sotto la parità: il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,55%, quello sull'S&P500 cede lo 0,51% e il future sul Nasdaq è il peggiore mostrando un ribasso di oltre 1 punto percentuale. Il mese di ottobre si avvia quindi ad essere chiuso con pesanti perdite.A pesare sugli scambi oggi sono proprio le big tech americane, che hanno diffuso trimestrali con luci e ombre che alimentano i timori per l'impatto Covid. La pandemia scatena infatti un livello di incertezza tale da rendere impossibile, anche per i titani tecnologici, riuscire a fare previsioni certe per il futuro. E' il caso di Facebook ed Apple. L'unico a salvarsi è il titolo Alphabet, in rialzo del 9% dopo che la conglomerata di cui fa parte Google è stata capace di sventare i timori di un 'advertising crunch', come dimostrano i numeri relativi alle entrate pubblicitarie. Attenzione quindi ai titoli cosiddetti FAANG, che potrebbero muoversi parecchio in avvio.Intanto dal fronte macro giungeranno alcune indicazioni, tra cui spiccano l'aggiornamento su reddito e spesa delle famiglie americane a settembre. Ieri il Pil Usa del terzo trimestre è salito oltre le attese del 33,1% t/t annualizzato, grazie principalmente ad un rialzo dei consumi chehanno contribuito per oltre il 25%.