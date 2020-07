Wall Street verso avvio in calo, Tesla in controtendenza pronta a superara soglia 1.400 dollari

Valeria Panigada 10 luglio 2020 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad aprire la seduta odierna sotto la parità. Lo suggeriscono i futures sugli indici statunitensi che si muovono in territorio negativo a circa due ore dalla partenza: il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,40%, quello sull'S&P500 cede lo 0,32% e il future sul Nasdaq è poco mosso con un -0,17%. Ieri la Borsa di New York ha terminato in calo, ad eccezione del solito Nasdaq che ha trovato la forza di reagire, chiudendo in positivo.Sui mercati torna a farsi sentire la paura contagi, dopo che i casi negli Usa sono saliti del 2% (in accelerazione rispetto alla media dell’1,9% degli ultimi sette giorni). A far paura è il fatto che buona parte degli stati debba frenare sulle riaperture e tornare ad applicare misure di lockdown. Il consigliere per la salute della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha detto che "gli stati con nuovi casi di coronavirus in rapida espansione dovrebbero seriamente considerare un nuovo lockdown".Tra i titoli di Wall Street si segnala Tesla che oggi potrebbe superare per la prima volta la soglia dei 1.400 dollari. Il titolo ieri ha guadagnato oltre 2 punti percentuali e nel pre-market segna un progresso dello 0,77%. Da inizio anno Tesla ha guadagnato il 233%.