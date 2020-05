Wall Street verso avvio fiacco, attesa per audizione Powell

Redazione Finanza 19 maggio 2020 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara a un avvio di seduta fiacco dopo un inizio di settimana spumeggiante grazie alla speranza in un vaccino sperimentale. A circa due ore e mezza dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono poco sotto la parità: il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,43%, quello sull'S&P500 cede lo 0,40% mentre il future sul Nasdaq segna un debole -0,15%. L'indice tecnologico potrebbe limitare le perdite con la società biotech Moderna che ha reso noto che i test effettuati sull'uomo hanno dato esiti positivi contro il Covid-19. Intanto sale l'attesa per l'audizione del numero uno della Fed, Jerome Powell, al Senato, in programma nel pomeriggio, dopo che ha assicurato di avere ulteriori munizioni da lanciare per sostenere l'economia americana.