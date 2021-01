Wall Street tenta il rimbalzo, apertura in leggero rialzo in attesa del ballottaggio in Georgia

Valeria Panigada 5 gennaio 2021 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street parte in leggero rialzo, tentando il rimbalzo dopo un inizio di settimana e di anno negativo (per il Dow Jones si è trattata della prima sessione in rosso nel primo giorno di trading dell'anno dal 2016). Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones segna un +0,20%, l'S&p500 sale dello 0,19% mentre il Nasdaq rimane più cauto con un +0,13%.A determinare il sentiment, il timore per i contagi di coronavirus in tutto il mondo. Nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha annunciato un lockdown nazionale effettivo dalla giornata di oggi: si tratta del terzo lockdown nazionale nel paese. Johnson ha lanciato l'alert sulla variante inglese, parlando di situazione "allarmante". La variante sarebbe più contagiosa "dal 50% al 70%" rispetto al precedente ceppo, stando a quanto ha dichiarato il premier britannico.Pesano anche le questioni interne agli Stati Uniti, in particolare i voti per i ballottaggi nello stato della Georgia che decideranno la maggioranza del Senato Usa, a seguito delle elezioni presidenziali del novembre del 2020. In caso di vittoria dei Democratici, il partito di Joe Biden avrà il controllo di entrambe le camere del Congresso e quindi maggiore margine di manovra per la sua politica. Intanto il presidente Donald Trump continua ostinatamente a ripetere che le elezioni sono state truccate, e ieri, in un comizio in Georgia precedente il voto, ha tuonato che "non possiamo permettere che i democratici rubino anche il Senato". Ancora: "I democratici non prenderanno questa Casa Bianca".