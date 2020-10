Wall Street tenta il recupero, apertura in moderato rialzo

Redazione Finanza 14 ottobre 2020 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre in territorio positivo, tentando il rimbalzo dopo la chiusura negativa degli indici nella sessione di ieri. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones sale dello 0,13%, l'S&P500 guadagna lo 0,21% e il Nasdaq segna un +0,40%. Gli investitori cercano di superare le preoccupazioni per il Covid-19, dopo lo stop alla sperimentazione di due candidati vaccini (Johnson & Johnson e la connazionale Eli Lilly), guardando alle trimestrali societarie che portano una ventata di ottimismo con i risultati di bilancio migliori delle attese di Bank of America e Goldman Sachs.