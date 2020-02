Wall Street tenta di reagire dopo tonfo Dow Jones, apertura in rialzo

Valeria Panigada 26 febbraio 2020 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta odierna in territorio positivo, dopo i recenti ribassi innescati dalla paura per il coronavirus. In avvio il Dow Jones sale dello 0,63%, dopo che ieri è crollato di 879,44 punti a 27.081,36, riportando due sessioni consecutive di ribassi di almeno 800 punti per la prima volta in assoluto. L'S&P500 guadagna lo 0,70% e il Nasdaq segna un progresso dello 0,96%.