Wall Street tenta di reagire alla paura coronavirus e apre in rialzo

Valeria Panigada 17 marzo 2020 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in territorio positivo, tentando un piccolo rimbalzo dopo la peggiore sessione dal Black Monday per il Dow Jones e l'S&P500. In avvio l'indice Dow Jones sale del 2,5%, l'S&P500 guadagna il 2,98% e il Nasdaq segna un progresso del 2,95%. A sostenere il rimbalzo il tweet del presidente americano Donald Trump, che ha detto che "gli Stati Uniti sosterranno in modo deciso quelle industrie, come il settore delle compagnie aeree e altri, che sono particolarmente colpiti dal virus cinese". Trump ha aggiunto: "Saremo più forti che mai!". Spunti positivi sono giunti anche dal fronte macro, dove le vendite al dettaglio e la produzione industriale si sono dimostrate migliori delle attese.