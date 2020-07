Wall Street sprint dopo report lavoro Usa, Nasdaq al nuovo record intraday. Tesla +9% dopo dati consegne

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2020 - 15:45

Sessione positiva per Wall Street, con il Dow Jones che balza di più di 400 punti, a 26.161 punti, il Nasdaq che avanza di oltre 137 punti, a 10.291 e lo S&P 500 che fa +42 punti, a 3.158 punti. Occhio al Nasdaq, che tocca un nuovo record intraday.Domani, venerdì 3 luglio, la borsa Usa sarà chiusa, in vista dell'Independence Day che verrà celebrato sabato, 4 luglio.Il New York Stock Exchange e il Nasdaq termineranno così la settimana di contrattazioni nella sessione odierna, mentre il mercato dei Treasuries chiuderà alle 14 ora di New York, sempre di oggi, in base a quanto è stato raccomandato dalla Securities Industry and Financial Markets Association, gruppo che rappresenta l'industria di brokeraggio.Reso noto oggi il report occupazionale Usa di giugno, che ha messo in evidenza la creazione di 4,8 milioni di nuovi posti di lavoro e un calo del tasso di disoccupazione, per il secondo mese consecutivo, all'11,1%, grazie all'allentamento delle misure di lockdown precedentemente imposte a causa del coronavirus.C'è da dire, tuttavia che, nelle ultime ore, parte di queste misure è stata ripristinata, per il nuovo balzo registrato nei contagi.Il dato sui nuovi occupati è stato migliore delle attese degli analisti, che avevano previsto un incremento di 3,7 milioni di unità.Tra le storie di rilievo dal fronte societario si mette in evidenza Tesla, la casa automobilistica produttrice di auto elettriche fondata da Elon Musk. Poco fa il gruppo ha annunciato di aver consegnato, nel corso del secondo trimestre, 90.650 veicoli, meglio delle consegne di 72.000 unità che erano state previste dagli analisti interpellati daFactSet.In particolare, Tesla ha consegnato 80.050 auto Model 3 e Model Y, e 10.600 auto Model S e Model X. Tesla ha reso noto, anche, di aver prodotto nel secondo trimestre 82.000 auto, nonostante la fabbrica principale di Fremont, California, "sia rimasta chiusa per gran parte del trimestre", a causa del lockdown imposto per fronteggiare l'emergenza sanitaria del coronavirus COVID-19.Il titolo Tesla vola di oltre l'8%, a 1.220 dollari, con il mercato che scommette anche sulla view bullish di un analista di Wedbush, che ha rivisto al rialzo il target price su Tesla a 2.000 dollari.