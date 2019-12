Wall Street si prepara al rimbalzo, torna l'ottimismo sulle trattative Usa-Cina

Valeria Panigada 4 dicembre 2019 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire in rialzo, tentando il rimbalzo dai recenti ribassi. I future sugli indici statunitensi si muovono sopra la parità: a circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones segna un +0,53%, quello sull'S&P500 sale dello 0,48% e il future sul Nasdaq segna un progresso dello 0,60%. A far tornare il sorriso agli investitori sono le ultime indiscrezioni di stampa raccolte da Bloomberg, secondo cui Washington e Pechino stanno lavorando per raggiungere una intesa di fase 1 sul commercio, nonostante le divergenze, spazzando via i timori di uno slittamento dell'accordo a dopo le elezioni presidenziali americane del 2020. Secondo le indiscrezioni, l'intesa potrebbe essere raggiunto prima che il prossimo 15 dicembre scattino i nuovi dazi Usa sui prodotti cinesi.