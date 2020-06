Wall Street si prepara al rimbalzo, futures Usa corrono in territorio positivo

Valeria Panigada 12 giugno 2020 - 13:22

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad aprire la seduta di oggi in deciso rialzo, nel tentativo di recupero dopo l'ondata di vendite di ieri, innescata dai timori su di una possibile seconda ondata di contagi, dopo che i casi da coronavirus sono schizzati in alcuni Stati Usa (California, Florida e Texas). Il Segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha cercato di tranquillizzare il mercato sostenendo che non è assolutamente possibile chiudere l’economia statunitense per una seconda volta, anche nell’eventualità di una seconda ondata di contagi. A poco più di due ore dalla partenza i future sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo: il contratto sul Dow Jones segna un +1,98%, quello sull'S&P500 avanza dell'1,70% e il future sul Nasdaq guadagna l'1,42%. Tuttavia, l’indice Vix, che sale vigorosamente, rappresenta un invito alla prudenza. Attenzione oggi al dato in arrivo dal fronte macro Usa. Nel pomeriggio verrà diffusa la lettura preliminare della fiducia dei consumatori americani, elaborata dall'Università del Michigan relativa al mese di giugno.