Wall Street si prepara al rimbalzo dopo annuncio Fed su Qe illimitato

Valeria Panigada 23 marzo 2020 - 13:45

MILANO (Finanza.com)

Wall Street verso un avvio di seduta in deciso rialzo, dopo aver archiviato la peggiore settimana dal 2008. A circa un'ora dalla partenza i futures sugli indici statunitensi riconquistano di gran passo territorio positivo, mostrando progressi di oltre il 2% grazie all'annuncio di un nuovo intervento a sorpresa da parte della Federal Reserve. Poco fa la banca centrale americana ha annunciato un Quantitative easing (Qe) illimitato, "nell'ammontare necessario" per sostenere il regolare funzionamento del mercato e un'efficace trasmissione della politica monetaria. In questo momento il furures sul Dow Jones segna un +2,05%, quello sull'S&P500 avanza d2,63% e il future sul nasdaq mostra un +3,26%.La mossa della Fed fa dimenticare il tentativo fallito da parte della Casa Bianca e del Congresso Usa di concordare un pacchetto fiscale del valore di quasi 2 trilioni di dollari. La Casa Bianca e il Congresso Usa non sono riusciti a raggiungere un accordo ieri per approvare il gigantesco piano di sostegno all'economia contro il coronavirus. Un voto procedurale chiave del Senato ieri sera è stato diviso 47-47, con i senatori democratici che si rifiutano di sostenere un pacchetto che a loro avviso non riesce a fornire un sostegno sufficiente per i lavoratori che subiranno l'incombente recessione, mentre salvano le aziende.