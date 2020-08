Wall Street si prepara al rimbalzo: avvio previsto positivo, attenzione a Moderna Inc

Valeria Panigada 12 agosto 2020 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire la seduta di oggi in territorio positivo, in un tentativo di rimbalzo dopo la pausa di ieri. A circa due ore dalla partenza i futures sugli indici statunitensi si muovono sopra la parità: il contratto sul Dow Jones sale dello 0,96%, quello sull'S&P500 avanza dello 0,78% e il future sul Nasdaq segna un +0,95%.Intanto si guarda al Congresso per il nuovo piano di stimolo da 1.000 miliardi di dollari, su cui ancora non c'è una intesa tra la Casa Bianca e i parlamentari democratici. Il leader repubblicano al Senato, McConnell, non si è mostrato fiducioso dichiarando che i negoziati sono ad un punto morto. Nel frattempo la Fed ha annunciato che potrebbe ridurre di 50 punti base il costo di finanziamento della Municipal Liquidity Facility, uno strumento lanciato per soccorrere Stati e Governi locali in risposta all’escalation del coronavirus.Oggi dal fronte macro, attenzione all'aggiornamento sull'inflazione di luglio che dovrebbe salire allo 0,70%. Tra i titoli, attenzione a Moderna Inc che nel pre-market di Wall Street balza in avanti di oltre 11 punti percentuali dopo l'accordo raggiunto con l'amministrazione Trump sulla fornitura di 100 milioni di dosi del vaccino anti-Covid per una cifra pari a 1,5 miliardi di dollari. È inoltre prevista l'opzione degli Usa di acquistare ulteriori 400 milioni di dosi.Da monitorare anche Tesla, le cui azioni saranno sottoposte ad uno split 5-1 in modo da rendere meno oneroso l’acquisto da parte degli investitori. Il 21 agosto, ciascun azionista riceverà 4 azioni addizionali ogni titolo posseduto. La negoziazione del prezzo corretto per l’operazione inizierà il 31 agosto.