Wall Street si prepara ad aprire in rialzo, Nasdaq verso nuovo massimo storico

Valeria Panigada 23 giugno 2020 - 13:22

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad aprire gli scambi in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio settimana guidatidal settore tecnologico, con il Nasdaq che ieri ha chiuso su nuovi massimi storici. A circa due ore dalla partenza, i futures sugli indici statunitenche si muovono in rialzo: il contratto sul Dow Jones segna un +0,94%, quello sull'S&P500 avanza dello 0,82% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,66%. A sostenere gli scambi sono le ultime dichiarazioni di Washington sull'accordo commerciale con la Cina. Il consulente alla Casa Bianca per il commercio, Peter Navarro, ha chiarito che l'accordo commerciale sulla Fase 1 tra Stati Uniti e Cina è ancora valido, facendo un dietrofront imbarazzante dopo aver detto il contrario qualche ora prima a Fox News. "I miei commenti sono stati presi ampiamente fuori dal contesto", ha detto, stando a un comunicato diramato dalla Casa Bianca. A rassicurare è arrivato anche il tweet di Donald Trump: "L'accordo commerciale con la Cina è completamente intatto. Nella speranza che continueranno a rispettare i termini dell'intesa!".