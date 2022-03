Wall Street si prepara a un avvio sulla parità o poco sopra, sale attesa per Fed

Valeria Panigada 15 marzo 2022 - 13:59

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire in moderato rialzo, con i futures sui principali indici americani che si muovono poco sopra la parità, nel giorno in cui prende il via la riunione della Federal Reserve che si concluderà domani con l'annuncio di politica monetaria. Un appuntamento particolarmente atteso dai mercati, in quanto la banca centrale americana dovrebbe annunciare il primo rialzo dei tassi da tre anni, una svolta ormai in gran parte integrata dai mercati.Intanto l'inflazione degli Stati Uniti misurata dall'indice dei prezzi alla produzione è salita su base annua del 10% a febbraio, come da attese, allo stesso ritmo di gennaio (dato rivisto al rialzo dal +9,7% di gennaio precedentemente reso noto).In attesa delle decisioni della Fed e soprattutto delle sue nuove previsioni economiche, si guarda anche al fronte Russia-Ucraina, con l'apparente mancanza di progressi nei negoziati, e alle notizie che arrivano dalla Cina, con la rinascita dell'epidemia di Covid-19 che rischia di pesare sull'attività economica.Un contesto che sta pesando sul morale e sul comportamento degli investitori, come dimostra anche il sondaggio mensile dell'istituto tedesco Zew che ha evidenziato a marzo un peggioramento record del sentiment.