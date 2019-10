Wall Street si prepara a un avvio in calo su timori rallentamento economia

Valeria Panigada 2 ottobre 2019 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara ad aprire gli scambi in territorio negativo, proseguendo i ribassi di ieri, sui timori per l'economia, con la pubblicazione dell’Ism manifatturiero sceso ben oltre le attese, ai minimi da 10 anni. Contemporaneamente la Fed di Atlanta ha rivisto al ribasso le stime sul Pil Usa del terzo trimestre a +1,8% dal +2,1%, mentre sono salite le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed nella riunione di ottobre (oltre 60% dal 40%). Non è mancato il tweet del presidente Donald Trump che ancora una volta si è scagliato contro la politica monetaria della Fed accusandola di tenere i tassi troppo alti e rimarcando che il dollaro è troppo forte. Oggi è stato diffuso il sondaggio Adp, che ha mostrato a settembre 135mila nuovi occupati, deludendo le attese ferme a +140mila. In questo quadro, a circa un'ora dall'avvio il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,40%, quello sull'S&P500 cede lo 0,38% il future sul Nasdaq segna un -0,48%.