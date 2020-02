Wall Street si prepara a proseguire il rimbalzo, previsto avvio positivo

Valeria Panigada 4 febbraio 2020 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in deciso rialzo, facendo presagire un avvio positivo per Wall Street, che si prepara così a proseguire il rimbalzo iniziato ieri, nonostante il bilancio delle vittime del coronavirus continui a salire. A poco meno di un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dell'1,24%, quello sull'S&P500 avanza dell'1,26% e il future sul Nasdaq segna un +1,51%.La volontà cinese di contenere la diffusione del virus e di sostenere l’economia con nuove misure a sostegno (immissione di liquidità) prevale sull’ansia degli operatori che sono quindi tornati ad acquistare risky asset. Aiuta anche il giudizio di Moody's, secondo cui il coronavirus potrebbe colpire in particolare i consumi discrezionali nei settori retail, trasporti, turismo e intrattenimento, ma ha aggiunto anche che il governo di Pechino ha gli strumenti per assorbire un eventuale shock economico. In Cina, la Commissione nazionale sanitaria ha reso noto che il bilancio delle vittime è salito a 425 morti, e che ci sono 20.438 casi confermati di persone infettate dal virus.Oggi dal fronte macro è atteso il dato sugli ordini di fabbrica. Si segnala anche il discorso del presidente americano Donald Trump sullo stato dell'unione al Congresso. A livello societario, Tesla rimane sotto i riflettori dopo che è scattata sopra quota 700, con il titolo che hachiuso guadagnando il 20%. Da monitorare anche Alphabet che ha diffuso un fatturato deludente, ma per la prima volta ha alzato il velo sui numeri di YouTube e il business cloud.