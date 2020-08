Wall Street si muove in territorio positivo all'indomani della svolta Fed

Valeria Panigada 28 agosto 2020 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo in avvio dell'ultima seduta della settimana, con il dollaro debole all'indomani della svolta storica della Fed. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones segna un +0,17%, l'S&P500 sale dello 0,21% e il Nasdaq guadagna lo 0,56%. Ieri la banca centrale americana ha annunciato un target di inflazione medio del 2%, segnalando quindi di essere disposta a consentire livelli di inflazione “moderatamente superiori al 2%” per un qualche periodo di tempo, mettendo come primario obiettivo di politica monetaria l'occupazione a di fatto aprendo la strada un periodo molto lungo di tassi zero.Oggi dal fronte macro è giunto l'aggiornamento sul reddito e la spesa delle famiglie americane che a luglio hanno mostrato un aumento, battendo le attese del mercato Nel corso del pomeriggio verrà diffusa la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan. Intanto l’uragano Laura (ora declassato a tempesta tropicale) è arrivato sulla costa, creando danni ingenti visto la potenza, ma per ciò che riguarda le infrastrutture energetiche l’impatto sarebbe stato minore del previsto.