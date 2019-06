Wall Street si muove in rialzo dopo i dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 7 giugno 2019 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo nei primi minuti di scambio dopo i dati sul mercato del lavoro americano che hanno in parte deluso le attese degli analisti e quindi rafforzato l'aspettativa di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. L'indice Dow Jones sale dello 0,64%, l'S&P500 guadagna lo 0,72% e il Nasdaq incassa un +0,89%. A maggio il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,6%, come da attese, mentre sono stati creati solo 75mila nuovi posti di lavoro nei settori non agricoli statunitensi, un dato di gran lunga inferiore alle aspettative (ferme a 180.000 unità) e inferiore al dato di aprile (224 mila unità).