Wall Street si muove in rialzo, Nasdaq su nuovi massimi storici

11 febbraio 2020

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Wall Street all'indomani dei nuovi record per Nasdaq e S&P500. Nei primi minuti di contrattazione, il Dow Jones segna un progresso dello 0,34%, l'S&P500 avanza dello 0,32% e il Nasdaq guadagna lo 0,51%. L'indice tecnologico si conferma anche oggi il più tonico e da inizio anno ha incassato un progresso di oltre il 7%. A sostenere gli scambi la notizia che nella provincia di Wuhan il numero degli infettati è salito al ritmo minore dal primo febbraio. Rassicurano anche le parole di Jerome Powell pronunciate oggi nel corso della sua audizione alla Camera. Il governatore della Fed si è dichiarato soddisfatto dell'attuale livello dei tassi di interesse tra l'1,5% e l'1,75%, suggerendo che non si prevedono ulteriori tagli a meno che le condizioni economiche non cambino in modo significativo.