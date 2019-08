Wall Street si muove in moderato rialzo in attesa di parole Powell

Valeria Panigada 22 agosto 2019 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove poco sopra la parità in attesa del discorso di Jerome Powell, presidente della Fed, previsto domani in occasione del simposio di Jackson Hole. A circa un'ora dalla partenza l'indice Dow Jones sale dello 0,36%, mentre l'S&P500 rimane più indietro con un +0,17% e il Nasdaq è piatto. Il clima di cautela è alimentato anche dalla delusione per i dati macro su manifattura e servizi. Ad agosto l'indice Pmi manifatturiero degli Stati Uniti è finito in fase di contrazione a 49,9 punti, mentre il Pmi servizi è sceso più del previsto a 50,9 punti.