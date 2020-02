Wall Street si muove in moderato rialzo dopo il tonfo di ieri

Valeria Panigada 25 febbraio 2020 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in moderato rialzo, cercando di reagire dopo il tonfo di ieri superiore ai 1000 punti che ha affondato il Dow Jones. Nei primi minuti di contrattazione il Dow Jones segna un progresso dello 0,26% dopo che ieri è arrivato a cedere fino a -1,079,97 punti, precipitando a 27.912,44 punti e registrando il terzo crollo, in termini di punti, più forte nei 124 anni di storia del Dow Jones, provocato dalla paura per la diffusione del coronavirus oltre i confini della Cina, in particolare in Italia e Corea del Sud. L'S&P500 è piatto con un +0,05% e il Nasdaq sale dello 0,14%. Mentre il mercato continua a seguire da vicino l'evolversi della diffusione del coronavirus, dal fronte politico giungono le parole del presidente americano, in viaggio in India. Donald Trump prevede un crollo del mercato azionario degli Stati Uniti in caso di perdita nelle elezioni. Il presidente Usa ha sottolineato che le azioni balzeranno più in alto se verrà rieletto, ma "se non vinco vedrete un crollo come non avete mai visto prima".