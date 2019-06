Wall Street si muove in moderato rialzo, Dow piatto per effetto Boeing

Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in moderato rialzo, tranne il Dow Jones che rimane fermo sulla parità per effetto di Boeing. Nei primi minuti di contrattazione l'S&P500 sale dello 0,38%, il Nasdaq guadagna lo 0,53% mentre il Dow Jones segna un -0,02%. Gli scambi sono sostenuti dalle speranze di un progresso positivo nel conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra il presidente americano Donald Trum e l'omologo cinese Xi Jinping che si terrà sabato nel corso del G20 di Osaka, in Giappone, in avvio oggi. Sul Dow Jones invece pesare la debolezza di Boeing che cede il 2,7% dopo che sono stati coperti nuovi difetti nel 737 Max.